Milan, in attacco c’è una certezza incrollabile! Allegri ha sciolto le riserve: il punto sull’infermeria

Milan, in attacco resta una certezza assoluta: Allegri ha sciolto le riserve e fa il punto sull’infermeria rossonera

Il Milan scalda i motori in vista della ripresa del campionato, fissata per venerdì sera contro il Pisa. Nell’agenda di Massimiliano Allegri, tra valutazioni mediche e scelte tattiche, c’è una sola certezza incrollabile nel reparto avanzato: Christopher Nkunku. L’attaccante francese, partito in sordina come alternativa di lusso, ha conquistato la titolarità a suon di gol e prestazioni convincenti, diventando oggi l’unico nome sicuro nella distinta per la trasferta toscana.

Il vero nodo da sciogliere riguarda chi lo affiancherà. I riflettori sono puntati su Rafael Leao. Il portoghese si è allenato con il gruppo, ma la sua gestione richiede la massima cautela: il fastidio all’adduttore, che lo perseguita da tempo, viene monitorato quotidianamente dallo staff medico per evitare che degeneri in una pericolosa pubalgia. A Bologna, grazie al risultato rotondo (0-3), Rafa è rimasto saggiamente a riposo per tutti i 90 minuti, preservando freschezza. Lui stesso, via Instagram, ha lanciato segnali positivi (“Va molto meglio”), ma Allegri dovrà decidere se rischiarlo dal primo minuto o gestirlo ancora.



Situazione diversa per Christian Pulisic, il cui 2026 è stato finora al di sotto delle aspettative a causa di noie fisiche. L’americano ha lavorato ancora a parte, ma il rientro in gruppo è atteso tra oggi e domani per la rifinitura. L’infiammazione è quasi smaltita, ma la brillantezza atletica è ancora da ritrovare. Se dovesse dare garanzie, si aprirà il ballottaggio tecnico, con Niclas Füllkrug pronto a subentrare come risorsa a gara in corso.



Sulla corsia di destra, invece, le scelte sembrano obbligate. Difficile, se non impossibile, vedere Alexis Saelemaekers in campo a Pisa: nonostante gli esami abbiano evidenziato un’evoluzione positiva del problema agli adduttori, il belga punta al rientro per il recupero contro il Como del 18 febbraio (gara slittata per gli impegni olimpici di San Siro). Strada spianata dunque per la conferma di Athekame, che contro il Bologna ha ben impressionato per la qualità dei cross, confermando l’abilità di Allegri nel tenere viva e competitiva l’intera rosa, riserve comprese.