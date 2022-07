Milan, Bakayoko non vuole lasciare i rossoneri

Nonostante le scarse presenze della stagione scorsa, Bakayoko ha fatto sapere al Milan che non vuole lasciare i rossoneri

Come riferito da TMW, Tiemoué Bakayoko, nell’incontro avvenuto ieri a Casa Milan, avrebbe espresso alla dirigenza la volontà di rimanere in rossonero rispettando il secondo anno di prestito pattuito la scorsa estate tra i rossoneri e il Chelsea.

Il suo futuro resta comunque in bilico: pochissime le presenze nello scorso campionato. Chissà che il ritiro non cambi le carte in tavola.