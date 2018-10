Fin qui Bakayoko ha trovato poco spazio in rossonero, ma l’intermediario Pastorello smentisce le ipotesi di un ritorno anticipato al Chelsea di Bakayoko

Fin qui il Milan non ha ancora potuto usufruire al meglio delle prestazioni di Bakayoko, centrocampista arrivato in prestito dal Chelsea. Con i rossoneri, infatti, ha disputato solo 6 gare tra Serie A ed Europa League, in totale 262 minuti in campo senza, però, lasciare il segno. Non è un caso se stanno iniziando a circolare voci su un suo possibile ritorno in Inghilterra già a gennaio, ma Federico Pastorello, intermediario che ha curato il passaggio al Milan, smentisce questa ipotesi. Contattato da calciomercato.com, infatti, ha dichiarato: «Bakayoko è contento a Milano ed il Milan è contento di lui. Si sapeva che ci sarebbe voluto un po’ di tempo, ma è convinzione di tutti che lui possa dare un grande contributo alla stagione dei rossoneri. Quindi qualsiasi voce relativa ad un suo ritorno al Chelsea a gennaio sono del tutto infondate».