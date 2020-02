Milan, Bennacer è il giocatore più ‘cattivo’ d’Europa

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è uno dei più ammoniti in casa rossonera, ma anche nei campionati europei

Il cambio di ruolo è stato determinante, ma ci sono troppe sanzioni. Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è uno dei più ammoniti in casa rossonera: troppi gialli, 12 fino a questo momento. Il primato non è soltanto europeo, ma anche in A: ecco la classifica pubblicata da La Gazzetta dello Sport sui calciatori più sanzionati in campionato.