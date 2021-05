Milan, Bennacer: «Niente Nazionale, mi sono operato al piede» – FOTO

Ismael Bennacer non potrà rispondere alla chiamata della sua Algeria: ecco le parole del centrocampista del Milan – FOTO

Niente Nazionale per Ismael Bennacer: il centrocampista algerino non potrà rispondere alla convocazione a causa dell’operazione al piede alla quale si è sottoposto dopo l’ultimo turno in Serie A. Lo annuncia lo stesso centrocampista del Milan sui propri profili social in queste ore.

«Non potrò far parte del gruppo a seguito di un intervento che ho subito al piede dopo l’ultima partita di campionato».