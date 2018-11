Milan: Bertolacci, Halilovic e Simic a caccia della conferma in rossonero

Contro il Dudelange il Milan schiererà alcune seconde linee: Bertolacci, Halilovic e Simic devono approfittare dell’occasione

La sfida, non impossibile, contro i lussemburghesi del Dudelange permetterà al Milan di osservare le prestazioni di chi finora ha giocato poco o non ha pienamente convinto. Il primo a giocarsi la riconferma per le prossime stagione è Bakayoko: il francese, dopo un inizio stentato, di cui lo Gattuso si è assunto la responsabilità, sembra aver ingranato e i 35 milioni per il riscatto non sono più un problema per Leonardo.

Un altro nome, che dovrà sfruttare al meglio la gara di Europa League, è quello di Halilovic. Il giovane croato ha solo giocato per 3 minuti in stagione, ma non vorrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio. Sotto osservazione ci sarà anche la prestazione di Simic, difensore centrale che visti i tanti infortuni potrebbe ritagliarsi maggior spazio. Una situazione simile a quella di Bertolacci che ha il contratto in scadenza nel 2019, ma è rimasto in estate perché a volerlo era lo stesso Gattuso: anche a centrocampo mancano diversi uomini e Bertolacci può approfittarne per mettersi in mostra.