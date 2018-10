Bakayoko delude, ma Gattuso gli dà una chance: dal 1′ contro il Betis

Milan-Betis Siviglia, Gennaro Gattuso lancia dal 1′ Tiemouè Bakayoko: il francese ha deluso, ma Ringhio gli dà una chance da titolare in Europa League

Arrivato in estate dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, Tiemoué Bakayoko ha fin qui deluso con la maglia del Milan. Solo 88′ in campionato, con i minuti finali del derby contro l’Inter che hanno indispettito i tifosi per i numerosi errori inanellati. Si è parlato di un ritorno a Londra già a gennaio, ma Gennaro Gattuso è pronto a dargli una chance da titolare…

Il classe 1994 dovrebbe partire dal 1′ nella sfida Milan-Betis Siviglia, in programma giovedì 25 ottobre 2018 e valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Sempre titolare nella competizione europea, il mediano di Parigi è chiamato a dare risposte con gli spagnoli: in caso di ennesimo flop difficilmente verrebbe riproposto dal tecnico rossonero…