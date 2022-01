Milan, Brahim Diaz: «Voglio fare grandi cose con la numero 10 rossonera»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il trequartista del Milan Brahim Diaz ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera

Brahim Diaz, trequartista del Milan, in una intervista a SportMediaset ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera.

MAGLIA NUMERO 10 – «Aumenta le responsabilità e porta grandi pressioni, ma io ho la personalità per indossarla. Ho voglia di fare grandi cosa con questa maglia e con questa squadra».

OBIETTIVI – «Ci sono ancora tante partite, manca tanto, vogliamo vincere il derby contro l’Inter e ce la metteremo tutta per farlo. Per lo scudetto sono in corsa tante squadre, e noi siamo una di queste. Cercheremo di lottare fino alla fine del campionato».

