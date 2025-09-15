Milan, buone notizie dagli esami: Maignan e Pavlovic senza lesioni muscolari. Sospiro di sollievo per i rossoneri

Sollievo in casa rossonera: gli esami strumentali effettuati questa mattina da Maignan e Pavlovic hanno escluso lesioni muscolari per entrambi i giocatori. Una diagnosi che allontana i timori di un lungo stop e che permette al Milan di guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni di campionato. La notizia, riportata anche da MilanNews24, è stata accolta con grande ottimismo dall’ambiente rossonero.

Maignan: solo un risentimento al polpaccio

Il portiere e capitano del Milan, Mike Maignan (classe 1995, campione di Francia con il Lille e punto fermo della nazionale francese), aveva lasciato il campo contro il Bologna per un risentimento al polpaccio destro, zona già in passato soggetta a problemi fisici. Le immagini del numero 16 rossonero in stampelle avevano fatto temere il peggio, ma gli accertamenti hanno confermato l’assenza di lesioni. Il suo rientro sarà valutato giorno per giorno, con lo staff medico che non forzerà i tempi per evitare ricadute.

Pavlovic: via libera dai medici

Esito positivo anche per Strahinja Pavlovic (difensore centrale serbo classe 2001, arrivato in estate per rinforzare la retroguardia). Uscito anzitempo per un risentimento al flessore sinistro, il giocatore ha ricevuto il via libera dai medici. Anche per lui la prognosi sarà monitorata quotidianamente, ma la mancanza di lesioni muscolari è un segnale incoraggiante per il tecnico.

Allegri può sorridere

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri (tecnico toscano, già vincitore di cinque scudetti in carriera), potrà contare su due pedine fondamentali in vista di un calendario fitto di impegni. Prima della sosta per le Nazionali, i rossoneri affronteranno Udinese, Napoli e Juventus, tre sfide decisive per la corsa ai vertici della Serie A.

Gestione e prevenzione

Nonostante la natura non grave degli infortuni, lo staff medico manterrà la massima prudenza. L’obiettivo è garantire il pieno recupero di Maignan e Pavlovic, evitando qualsiasi rischio di ricaduta che potrebbe compromettere la stagione. La priorità resta la salute dei giocatori, soprattutto in un momento in cui il Milan ha bisogno di tutti i suoi uomini chiave per restare competitivo su più fronti.