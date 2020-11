Buone notizie sulle condizioni di Alexis Saelemaekers. Oggi il belga è tornato ad allenarsi con la squadra a Milanello

Buone notizie per il Milan e per Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, tornato con qualche problema muscolare dal ritiro della sua nazionale, oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo a Milanello.

Pericolo scongiurato dunque, dato che, come vi abbiamo raccontato una settimana fa, non si trattava nulla di grave. Il giocatore sarà a disposizione per il match contro il Napoli.