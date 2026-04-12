Milan in caduta libera: dal sogno scudetto alla Champions League ora a rischio! Allegri vede i fantasmi del passato: i motivi della crisi

Il Milan arriva al momento più delicato della sua stagione con un margine che si è assottigliato e con una sensazione crescente di fragilità. La sconfitta per 3-0 contro l’Udinese a San Siro ha aggravato il clima attorno alla squadra di Massimiliano Allegri, già reduce dal ko di Napoli e da un periodo in cui i rossoneri hanno perso contatto con le prime due posizioni. Oggi il dato più rilevante è che il Milan resta pienamente dentro la corsa Champions, ma con le rivali ormai molto vicine e con la pressione aumentata in modo evidente. Prima del weekend, i rossoneri erano terzi a 63 punti, con la Juventus quarta a 60 e il Como quinto a 58, ma il successo bianconero contro l’Atalanta ha reso il quadro ancora più teso.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

Il timore dell’ambiente milanista nasce soprattutto dal rendimento recente. Era già parso evidente in Napoli-Milan quanto la squadra stesse faticando a essere incisiva davanti, e il tracollo con l’Udinese ha confermato un problema offensivo che pesa sul finale di stagione. Il calendario, sulla carta, non è impossibile, ma il punto è proprio questo: il Milan ha spesso fatto più fatica contro squadre considerate abbordabili che nei big match. Ed è qui che tornano i fantasmi delle stagioni passate, quelli delle occasioni sprecate e dei finali vissuti sul filo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per Allegri la sfida è doppia. Da una parte c’è da difendere il piazzamento europeo, dall’altra c’è da rimettere insieme una squadra che oggi appare corta di brillantezza, soprattutto negli ultimi metri. Il recupero di alcuni uomini può aiutare, ma serviranno soprattutto risposte dai giocatori chiave. In questo senso, il ritorno di Matteo Gabbia in gruppo è una notizia utile per ridare solidità al reparto arretrato, mentre davanti il Milan ha bisogno che i suoi uomini di maggior talento tornino a incidere con continuità.

La realtà, però, dice anche altro: nonostante il momento negativo, il Milan resta pienamente padrone del proprio destino nella corsa Champions. Il quarto posto non è sfumato, ma da qui a fine maggio i rossoneri non potranno più permettersi passaggi a vuoto. San Siro ha già fatto sentire il suo malumore. Adesso tocca alla squadra rispondere sul campo.