Juventus-Milan anche sul mercato: Rugani, Demiral, Rakitic

Juventus-Milan, tre nomi che accomunano i due club anche sul mercato: Rugani, Demiral e anche l’idea Rakitic

A proposito di Juventus-Milan la sfida non è solo sul campo ma anche sul mercato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti i rossoneri sarebbero interessati a Rugani. L’idea era già nata in estate, il bianconero piaceva molto a Giampaolo e ora anche se c’è stato il cambio in panchina il pensiero non è svanito.

C’è però anche un altro bianconero sotto osservazione. Demiral ha trovato pochissimo spazio fino ad ora e nell’unico match in cui ha giocato non ha convinto. Per questo motivo la Juventus sta maturando l’idea di cederlo. Infine c’è anche il nome di Rakitic che ruota in orbita rossonera. Il giocatore del Barcellona piace anche a Juventus e Inter.