Milan, c’è l’ombra di Conte dietro Gattuso?

In casa Milan fa eco il malessere di Gattuso: e se dietro l’allenatore ci fosse la figura di Antonio Conte ex Chelsea?

Clamoroso ribaltone in casa Milan anche dal punto di vista della panchina? E’ di questi giorni l’intervento efficace del Fondo Elliott con tanto di cambiamenti a livello dirigenziale. Via Fassone, via Mirabelli. Gli uomini più legati a Yonghong Li non faranno più parte della società rossonera ma adesso rischia di emergere una nuova questione. Quella del prossimo allenatore. Già, perché secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, infatti, dietro al malessere delle ultime settimane di Rino Gattuso potrebbe stagliarsi un’ombra pesante. Quella di Antonio Conte, ex allenatore del Chelsea e della Juventus.

Diverse le tappe dal 6 luglio ad oggi che permettono di leggere al meglio la crisi del tecnico rossonero. Questa mattina, tra l’altro, Gattuso in un certo senso ha confermato l’esistenza dei una possibile ritorno di Bonucci alla Juventus: «Fino a quando farà parte del mio spogliatoio, voglio vedere il Bonucci che ho visto in questi ultimi 12 giorni: un Bonucci professionista, è il primo a tirare il gruppo e si sta comportando da grande capitano. La decisione finale poi spetterà al club e al giocatore. Io spero possa rimanere. Un allenatore deve fare di tutto per convincere il giocatore a cambiare idea, facendogli valutare pro e contro. Se il giocatore ha espresso un desiderio in maniera chiara, bisogna affrontare l’argomento». Adesso la nuova bomba, sganciata da Sportmediaset: se Gattuso non dovesse avere le sue risposte al ritorno dagli USA ecco pronto il nome di Antonio Conte, che però ha un contenzioso da 17 milioni di euro da risolvere col Chelsea.