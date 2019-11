Milan, ancora voci sulla possibile cessione del club ad Arnault

Milan, sembra prendere sempre più forma l’idea della cessione del club rossonero al magnate francese Arnault

Da quando è uscita la notizia sono arrivate solo smentite ma non potrebbe essere altrimenti per una notizia come quella della presunta cessione del Milan. Le indiscrezioni vorrebbero che il fondo Elliot sia appunto pronto a cedere il Milan e l’acquirente sarebbe proprio Bernard Arnault a capo del gruppo LVHM.

Secondo quanto riportato da Dagospia sembra che da un lato ci sia una banca che abbia iniziato a lavorare per arrivare a una prima valutazione dell’asset rossonero e poter quindi dare una valutazione al club. Un altro motivo che avvalora l’ipotesi della cessione è anche il nervosismo manifestato dal presidente Scaroni in tema stadio.