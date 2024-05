Moviola Roma Juventus, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A: moviola Roma Juventus

EPISODI CHIAVE

58′ – Proteste della Roma per un mancato giallo a Weah: arriva in anticipo su Paredes, ma poi colpisce il centrocampista giallorosso. Colombo dà fallo, ma non il secondo giallo per l’americano.