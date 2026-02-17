Milan Como, Allegri rompe gli indugi: rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto in attacco

Milan Como, Allegri definisce le sue scelte: rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto nel reparto offensivo

Dai campi di allenamento rossoneri arrivano aggiornamenti pesanti sulla formazione che Massimiliano Allegri intende schierare mercoledì sera contro il Como. Come riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, tra squalifiche e rotazioni il Milan è pronto a cambiare volto soprattutto a centrocampo e in difesa.

Milan–Como: le scelte di Allegri Il tecnico sembra orientato verso una formazione costruita su condizione fisica e dinamismo, premiando chi ha convinto nelle ultime uscite.

Nuova mediana: Con Rabiot squalificato, è confermato Samuele Ricci, reduce dall’ottima prova contro il Pisa. La sorpresa è Ardon Jashari, in forte crescita e ora in pieno ballottaggio con Fofana per una maglia da titolare.

Con Rabiot squalificato, è confermato Samuele Ricci, reduce dall’ottima prova contro il Pisa. La sorpresa è Ardon Jashari, in forte crescita e ora in pieno ballottaggio con Fofana per una maglia da titolare. Attacco muscolare: In avanti spazio ancora a Loftus-Cheek, considerato il più in forma del reparto. Accanto a lui resta aperto il duello tra Rafael Leão e Nkunku: il portoghese è leggermente avanti, ma la decisione definitiva arriverà solo a ridosso del match.

In avanti spazio ancora a Loftus-Cheek, considerato il più in forma del reparto. Accanto a lui resta aperto il duello tra Rafael Leão e Nkunku: il portoghese è leggermente avanti, ma la decisione definitiva arriverà solo a ridosso del match. Panchina per Pulisic: L’americano è convocato, ma le sue condizioni non ottimali lo rendono un’arma da utilizzare a gara in corso.

L’americano è convocato, ma le sue condizioni non ottimali lo rendono un’arma da utilizzare a gara in corso. Rientro di De Winter: In difesa torna titolare Koni De Winter. Resta da capire chi gli lascerà il posto tra Tomori, Gabbia e Pavlovic, con Allegri alla ricerca dell’assetto ideale per proteggere Maignan.

L’analisi tattica Allegri punta sulla freschezza di Jashari e Ricci per contrastare il palleggio del Como, mentre la centralità di Loftus-Cheek conferma la volontà di avere fisicità e capacità di inserimento. La gestione prudente di Leão e Pulisic riflette un calendario fitto, in cui il Milan non può permettersi passi falsi.