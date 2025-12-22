Milan Como, altro colpo di scena! E’ arrivata la decisione che smentisce Simonelli: la partita non si giocherà a Perth! Le ultime

Milan Como, clamoroso colpo di scena: arriva la scelta che smentisce Simonelli. Niente Perth, il match non si giocherà in Australia

Quello che avrebbe dovuto rappresentare un evento storico per il calcio italiano si è trasformato in un clamoroso passo indietro. Nelle ultime ore, da Riad è arrivata la conferma definitiva: Milan-Como non si giocherà più a Perth. Come riportato da MilanNews24, il progetto di portare una gara ufficiale di Serie A in Australia è definitivamente naufragato a causa delle nuove condizioni imposte dall’AFC, ritenute “inaccettabili” dalla Lega Serie A.

A complicare ulteriormente la situazione ci hanno pensato anche le tensioni interne al sistema calcistico italiano. L’AIA aveva infatti espresso forte contrarietà all’idea di affidare la direzione della partita ad arbitri locali, nonostante le rassicurazioni di Pierluigi Collina sulla qualità dei direttori di gara asiatici.

Fine di una vicenda controversa

Il dietrofront chiude mesi di polemiche, proteste e scetticismo diffuso tra le tifoserie, da sempre contrarie a una trasferta così costosa e lontana. Anche la FIFA non aveva ancora dato il via libera definitivo, ma è stata la stretta dell’AFC a mettere la parola fine a un progetto che ha messo in difficoltà la diplomazia del calcio italiano, incapace di conciliare ambizioni commerciali e esigenze tecniche.

Milan-Como: quando si giocherà

Con l’annullamento della trasferta australiana, ora il tema centrale diventa la nuova data della partita. Il match verrà recuperato a San Siro in un giorno compreso tra il 17 e il 24 febbraio, con la scelta finale che dipenderà dagli incastri del calendario e dai playoff di Champions League, soprattutto in relazione a un’eventuale partecipazione dell’Inter nello stesso turno.

Si chiude così uno dei capitoli più discussi della recente gestione della Serie A, che ora dovrà rivedere con attenzione le proprie strategie di espansione internazionale.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

