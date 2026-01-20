Milan, svolta societaria: spunta Comvest per il rifinanziamento del debito Elliott! Cosa sta succedendo

Milan, Comvest importante per il rifinanziamento del debito Elliott! Cosa succede e la svolta nella società rossonera

Un nuovo capitolo nella storia recente del Milan potrebbe essere scritto molto presto, ben prima della fine della stagione sportiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo trimestre del 2026 sarà decisivo per il futuro assetto finanziario del club. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital e proprietario del club, ha un obiettivo chiaro: rifinanziare il debito residuo con il fondo Elliott entro il mese di marzo.

L’operazione: entra in scena Manulife

Il piano di via Aldo Rossi prevede l’estinzione anticipata del vendor loan (il prestito concesso dal venditore all’acquirente) di circa 489 milioni di euro, che era stato rinegoziato fino al 2028. Per farlo, RedBird starebbe guardando al Nordamerica, precisamente al Canada. Il partner indiziato a subentrare alla famiglia Singer è Manulife Comvest, colosso degli investimenti con base a Toronto. La mossa finanziaria avrebbe un duplice vantaggio strategico per Cardinale: allungare le tempistiche di restituzione del capitale e, soprattutto, ottenere tassi di interesse più vantaggiosi rispetto a quelli attuali. Le parole d’ordine restano “stabilità e continuità”: RedBird rimane saldamente al comando, ma con una struttura del debito più sostenibile.

Bilancio in salute: il terzo “verde” consecutivo

A rendere il Milan un asset appetibile per investitori istituzionali come Manulife è la solidità dei conti. La gestione dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani ha portato il club a chiudere il terzo bilancio consecutivo in utile (+6 milioni nel 22-23, +4 nel 23-24 e +3 nel 24-25). Il “Diavolo” viaggia ormai in regime di autosufficienza, un fattore che rassicura i mercati.

Il campo e il rinnovo di Maignan

I tifosi possono stare tranquilli: le manovre di Wall Street non influenzeranno il lavoro a Milanello. La squadra, guidata da Massimiliano Allegri, resta concentrata sul campo. Anche le strategie di mercato procedono su binari paralleli. La priorità resta il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese è vicino alla firma fino al 2031. L’eventuale cambio di creditore non rallenterà la trattativa: c’è ottimismo per blindare “Magic Mike” a breve.