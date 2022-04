Milan, Costacurta consiglia Ibrahimovic: «Fossi in lui non smetterei...»

L’ex rossonero Costacurta ha consigliato Ibrahimovic in merito alla questione legata al ritiro a fine stagione

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul possibile ritiro di Ibrahimovic a fine stagione.

ADDIO IBRA-MILAN CON LO SCUDETTO – «No, non concordo. Il mio consiglio a Zlatan è di non chiudere così. Il nuovo infortunio subito può rendere il momento particolarmente stressante oppure è da qui che può trovare altra forza per scrivere un altro finale. E’ vero, la stagione è stata contraddistinta dai guai fisici e il nuovo problema al ginocchio non ci voleva ma ripeto, per quella che è stata la sua storia di campione assoluto e in particolare per quello che ha saputo dare al Milan, è giusto risolvere anche questa e guardare ancora avanti. Verso altri obiettivi meravigliosi».

RITIRO – «Fossi in lui non smetterei, per il semplice fatto che quando è stato bene e ha giocato è sempre stato importante. Molto importante. Anche più di Giroud che pure ha segnato gol decisivi ed è stato giustamente esaltato per questo. Ma io preferisco Zlatan e penso davvero che possa ancora dare molto. Ovviamente senza giocarle tutte o nemmeno tantissime, ma resta, quando c’è, un’arma determinante».

