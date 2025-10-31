Gimenez Milan, il padre annuncia: «Ha un problema fisico ormai da diverso tempo. Contro l'Atalanta stava bene, poi...»

Gimenez Milan: Christian analizza il momento del figlio Santiago e dei rossoneri. Le condizioni del messicano non sono le migliori.

Ospite negli studi di Fox Sports Messico, Christian Gimenez, ex calciatore e padre di Santiago Gimenez, ha offerto un’analisi approfondita sul momento del figlio e sullo stato del Milan dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Le sue parole hanno attirato l’attenzione non solo dei tifosi rossoneri, ma anche di chi segue da vicino la crescita dell’attaccante messicano, spesso accostato proprio al club di Milano.

Le condizioni fisiche di Gimenez

Christian Gimenez ha iniziato commentando le condizioni fisiche di Santiago, rivelando qualche dettaglio preoccupante: «Il primo tempo è stato molto combattuto, con l’Atalanta che ha fatto qualcosa in più. Nella ripresa il Milan è cresciuto grazie all’ingresso di Nkunku, che ha dato maggiore vivacità. Ricci, invece, sta migliorando molto. Santiago però ha avuto un fastidio alla caviglia che va e viene… credo abbia preso un colpo, e per questo ha chiesto il cambio. Non ho ancora potuto parlare con lui, quindi non so esattamente cosa sia successo».

L’ex centrocampista ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla situazione fisica del figlio, facendo capire che il problema non è del tutto risolto: «È una cosa strana, a volte non sente nulla, altre volte il dolore torna improvvisamente. Prima della partita con l’Atalanta stava bene, si sentiva in forma, ma questo fastidio è qualcosa che va monitorato con attenzione».

Il momento del Milan secondo Gimenez

Analizzando invece la situazione del Milan, Christian Gimenez ha espresso un punto di vista equilibrato, ma realistico: «La partita con il Pisa era fondamentale. Il Milan ha perso due punti che potevano essere decisivi, anche se alla fine ha rischiato pure di vincerla. Tuttavia, la sensazione con cui i giocatori sono usciti dal campo era quella di una sconfitta. È un periodo complicato, ma la squadra ha mostrato reazione e carattere».

Gimenez Milan: un legame possibile?

Negli ultimi mesi, il nome di Santiago Gimenez è stato spesso accostato al Milan, che continua a cercare un attaccante giovane ma già pronto per il grande salto. Le parole del padre, oltre ad aggiornare sulle condizioni fisiche del figlio, alimentano l’interesse dei tifosi rossoneri. Se il problema alla caviglia si risolverà, il talento messicano potrebbe tornare presto protagonista e chissà, magari vestire un giorno la maglia del Milan.