Milan, Dzemaili consiglia Jashari: «L’ho visto giocare con il Lucerna, era giovane ma già un leader»

Le parole di Blerim Dzemaili sul calciomercato del Milan: «Jashari sarebbe un ottimo rinforzo: l’ho visto al Lucerna e…»

L’ex centrocampista svizzero Blerim Dzemaili ha parlato a Sky Sport, analizzando il mercato del Milan, da Modric e non solo, in particolare Ardon Jashari, obiettivo dei rossoneri.

ARDON JASHARI – «Io l’ho visto giocare 3-4 anni fa con il Lucerna: è un giocatore davvero importante, un leader già da quando era più giovane. Non si nasconde mai, gli piace toccare la palla. Gli piace giocare davanti alla difesa, nell’ultima in Nazionale ha giocato vicino a Xhaka, facendo bene anche in quel ruolo. Può coprire diversi ruoli, è cresciuto molto al Bruges negli ultimi anni. Tutti sapevamo che aveva talento, ma non pensavamo che facesse subito così bene».

JASHARI O XHAKA PER IL MILAN? – «Jashari è uno con tanto futuro davanti a sé, ci si può lavorare per i prossimi 5-8 anni. Xhaka invece è già a un livello top, Jashari deve crescere per arrivarci. Tutti e due sono fortissimi e farebbero molto bene al Milan, non è un campionato facile quello italiano. Nello scontro diretto contro Ederson in Champions ha fatto vedere di essere forte, lo ha eliminato, lo ha annullato. Mi ha sorpreso tanto in quella partita, ha dimostrato di aver fatto davvero passi in avanti».

MILAN, TARE E ALLEGRI – «Penso che abbiano preso un duo perfetto. Igli Tare è un direttore sportivo fortissimo, Allegri è un maestro. Sa di che giocatori ha bisogno per il suo gioco e si concentreranno sui profili giusti. Il centrocampo è il pezzo più importante della squadra: lì si stanno concentrando ed è giusto così».

MODRIC AL MILAN – «Vale quanto diciamo per De Bruyne: con le motivazioni giuste è un valore aggiunto per il Milan e per tutta la Serie A. Deve essere bravo Allegri a metterlo nel posto giusto, con lo spazio giusto. Ma se puoi prendere uno come Modric, fa bene alla squadra. Lo vorrei sempre nella mia squadra, anche se ci sono rischi dietro».

NAPOLI E INTER – «Il colpo De Bruyne è stato davvero importante, fa alzare ancora l’asticella. Poi è chiaro che Conte abbia bisogno di altri giocatori, già aveva fatto un miracolo in questo campionato. È importante avere una rosa lunga quando hai più competizioni. Lucca mi piace molto, andrei più su di lui. L’altro colpo importante è quello di Bonny all’Inter: mi piace molto come acquisto».

BOLOGNA E IMMOBILE – «Bisogna apprezzare il lavoro che sta facendo il Bologna, è giusto che non regali i giocatori. Ha profili che sono quasi cresciuti a Bologna in modo esponenziale. Va messo un prezzo: quello per Ndoye è alto, ma vi assicuro che parliamo di un altro che ha avuto una crescita importante. Il Bologna non ha bisogno di fare sconti. Immobile? Può fare bene in Serie A. La concorrenza ti fa crescere di più, chi è al Bologna oggi può crescere assieme a lui».