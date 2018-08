Il Milan non batte il Napoli in trasferta dal 25 ottobre del 2010. I rossoneri hanno perso 4 degli ultimi 5 incontri al San Paolo

La sfida di stasera tra Milan e Napoli non sarà decisiva per le sorti del campionato ma darà importanti indicazioni sullo stato di salute delle due squadre. I rossoneri dovranno dimostrare di poter competere alla pari con le grandi delle Serie A mentre gli azzurri puntano a confermarsi il primo rivale della Juventus per lo Scudetto. Per la squadra di Gattuso non sarà una partita semplice in quanto il San Paolo è diventato un campo piuttosto ostico per il Diavolo. Il Milan infatti non vince in trasferta contro il Napoli dal 2-1 del 25 ottobre 2010, partita in cui l’attuale rossonero era sceso in campo come giocatore.

Il Milan ha perso 4 degli ultimi 5 incontri al San Paolo. Nella scorsa stagione furono i gol di Insigne e Zielenski a decretare la vittoria dei partenopei. Guardando allo storico dei precedenti tra le due squadre c’è maggiore equilibrio: 27 vittorie per il Napoli e 22 per il Diavolo, 21 i pareggi. L’entusiasmo dei tifosi per il match di cartello della seconda giornata è altissimo ma il timore è che DAZN, che trasmette in esclusiva la partita, possa dimostrarsi ancora una volta non all’altezza delle aspettative dei suoi abbonati. La piattaforma di streaming ha voluto rassicurarli affermando di aver fatto il possibile per potenziare il segnale.