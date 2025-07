Milan, passo decisivo per Estupinan: accordo raggiunto con il Brighton

Milan, accordo raggiunto con il Brighton per Estupinan: sarà l’erede di Theo Hernandez sulla fascia: le cifre e i dettagli

Il Milan è pronto ad accogliere Pervis Estupiñán, esterno sinistro del Brighton, in quella che si preannuncia come una delle operazioni di mercato più significative dell’estate rossonera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club milanese ha trovato l’accordo con la società inglese sulla base di 18 milioni di euro più 2 di bonus, chiudendo una trattativa condotta con intelligenza e pazienza. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento, e mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici per l’ufficialità.

Estupiñán firmerà un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno, a 2,5 milioni di euro netti a stagione. La sua ultima gara risale allo scorso maggio contro il Liverpool: ironia del destino, potrebbe esordire in maglia rossonera proprio contro i Reds, nella tournée asiatica che porterà il Milan a Hong Kong per una delle amichevoli di lusso della pre-season.

Il profilo dell’ecuadoriano ricorda da vicino quello di Theo Hernandez prima dell’esplosione al Milan: giocatore di spinta, velocità e potenza, con spiccata propensione offensiva ma ancora qualche margine di crescita nella fase difensiva, che Allegri – grande estimatore del terzino – si occuperà di limare. Nonostante i numeri realizzativi non siano clamorosi (5 gol in 104 presenze con il Brighton), Estupiñán porta in dote una buona esperienza internazionale, con 10 presenze in Champions League e 8 in Europa League tra Villarreal e Brighton.

La sua carriera ha preso il via in Ecuador, ma è passata anche dall’Italia: nel 2016 fu l’Udinese ad acquistarlo dall’LDU Quito, salvo poi prestarlo immediatamente al Granada. In seguito, il percorso lo ha portato a farsi le ossa in Spagna con Osasuna, Maiorca, Almeria e infine Villarreal, dove ha anche vinto un’Europa League.

L’investimento del Milan si colloca all’interno di un progetto tecnico ambizioso, che punta a un terzino completo e moderno, in grado di garantire profondità e spinta costante. Estupiñán ha le caratteristiche giuste per diventare protagonista nella nuova stagione rossonera.