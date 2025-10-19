Milan News
Milan Fiorentina, Allegri: «Abbiamo fatto una buona partita. Sul primato…»
Milan Fiorentina, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel post partita della sfida di San Siro. Cosa ha detto il mister rossonero.
Il Milan batte la Fiorentina e conquista il primato. Queste le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di Dazn.
RISPOSTA ALLE POLEMICHE DELLA FIORENTINA – «No, posso solamente dire che la squadra ha fatto una buona partita. Fino al gol non avevamo concesso neanche un tiro in porta e abbiamo preso un gol che potevamo evitare: abbiamo avuto due occasioni nel primo con Tomori e Pavlovic, oltre un cross di Athekame. Dopo il gol subito c’è stata una bella reazione: non era semplice e siamo contenti di questo».
LEAO PRIMA PUNTA – «Quando aveva Gimenez nel secondo tempo era sicuramente più libero di andare ma ci si può anche abituare a giocare senza centravanti perché questa sera Fofana, soprattutto nel secondo tempo, ha iniziato a fare inserimenti da mezzala ed è un vantaggio molto importante».
PRIMI IN CLASSIFICA – «Non lanciamo nessun messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo e da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo». LEGGI SU MILANNEWS24 LE DICHIARAZIONI COMPLETE DI ALLEGRI
Milan Fiorentina 2-1: Leao regala il primo posto ai rossoneri
Milan Fiorentina, Ricci: «Per me occasione importante. Sulle ambizioni…»