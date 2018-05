Fassone e Mirabelli, grande attestato di stima da parte dei tifosi del Milan: la Curva Sud ha esposto uno striscione per i due dirigenti nel corso della sfida con la Fiorentina, ecco la foto

Si sta giocando in questi minuti allo stadio San Siro di Milano la sfida Milan-Fiorentina, 38esima ed ultima giornata di Serie A 2017/2018. Rossoneri che cercano una vittoria per chiudere al meglio una stagione di alti e bassi, oltre che per blindare il sesto posto: stadio brulicante, con la Curva Sud che ha mandato un messaggio a Fassone e Mirabelli…

«Serietà, trasparenza e programmazione: massima fiducia in Mirabelli e Fassone. Avanti AC Milan!»: questo lo striscione esposto dalla Curva Sud rossonera. Un grande attestato di stima per i due dirigenti, scelti dalla proprietà cinese ed al centro di numerose critiche per la campagna acquisti della scorsa estate, oltre che per il passato interista. I tifosi hanno detto la loro: dopo il grande appoggio della scorsa estate, evidenziato anche dai grandi complimenti con tanto di cori, il tifo organizzato del Milan continua a confidare nell’ormai famoso due Fassone-Mirabelli. Ecco la foto dello striscione dei sostenitori del Diavolo per i due dirigenti, uomini scelti dal patron Yonghong Li