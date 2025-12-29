Milan, gennaio decisivo: stadio, equilibri societari e il caso Maignan! Il nuovo anno potrà segnare una svolta totale per il futuro dei rossoneri

Milan, gennaio decisivo su diversi fronti: tra stadio, equilibri societari e il caso Maignan ecco come potrà segnare il futuro rossonero

Il 2026 del Milan si apre con diversi nodi ancora da sciogliere a livello societario. Come riportato da Enrico Currò su la Repubblica, il mese di gennaio sarà determinante per chiarire i rapporti di forza tra Elliott Management e RedBird Capital, con il progetto del nuovo stadio destinato a diventare il vero ago della bilancia.

Elliott-RedBird, il peso del nuovo stadio

Nonostante Gerry Cardinale resti l’azionista di maggioranza, l’influenza di Elliott è tutt’altro che marginale. Il fondo della famiglia Singer, infatti, si starebbe muovendo per assumere il ruolo di anchor lender nel finanziamento del nuovo impianto, una posizione strategica che garantirebbe un controllo significativo sull’operazione e sul ritorno dell’investimento.

Un dettaglio che non passa inosservato è l’assenza di rappresentanti RedBird nel consiglio di amministrazione della società veicolo dello stadio, dove invece figura Cocirio, espressione dell’area Elliott. Un segnale che rafforza l’idea di un equilibrio ancora instabile e di una governance tecnica non del tutto passata di mano.

Caso Maignan, attenzione Juve

Sul fronte sportivo, tiene banco la situazione di Mike Maignan, portiere francese e pilastro del Milan. Il contratto in scadenza nel 2026 e lo stallo sul rinnovo stanno attirando l’interesse della Juventus, pronta a monitorare con attenzione ogni sviluppo.

Il Milan avrebbe messo sul tavolo un’offerta da circa 5,5 milioni di euro a stagione, in linea con i top stipendi della rosa, ma Maignan chiede garanzie tecniche ed economiche più solide. La Juventus, guidata a livello dirigenziale da Damien Comolli, osserva la situazione valutando l’ipotesi di un’occasione di mercato futura, qualora la trattativa dovesse arenarsi definitivamente.