Milan Genoa, Allegri ha deciso: confermati tutti i titolarissimi. Le indicazioni da Milanello sono chiare

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri avrebbe sciolto gli ultimi dubbi tattici durante la rifinitura odierna a Milanello. In vista della sfida di domani, giovedì 8 gennaio, contro il Genoa, il tecnico rossonero sembra orientato a puntare sulla formazione titolare, accantonando l’ipotesi di un ampio turnover per non correre rischi nella corsa allo Scudetto.

Milan‑Genoa, le scelte: torna la difesa “Muro” e il tandem leggero

Le principali novità riguardano difesa e attacco, con il ritorno dal primo minuto di alcuni punti fermi della squadra. In difesa, dopo la parentesi con De Winter contro il Cagliari, Allegri riproporrà il terzetto “d’acciaio”: Matteo Gabbia al centro, affiancato da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović. L’ex della sfida, Koni De Winter, partirà invece dalla panchina.

Attacco Puli‑Leão e centrocampo di qualità

In avanti non ci sono dubbi: nonostante le buone prestazioni di Füllkrug, Allegri si affiderà al tandem formato da Rafael Leão e Christian Pulisic. L’americano, pienamente recuperato, agirà da seconda punta dinamica per mettere in difficoltà la retroguardia di De Rossi.

A centrocampo, conferma totale per Luka Modrić in regia, supportato dalla fisicità di Fofana e Rabiot. Ruben Loftus‑Cheek, pur avendo smaltito il recente fastidio fisico, verrà gestito e partirà dalla panchina, pronto a subentrare come arma tattica a gara in corso

