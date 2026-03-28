Milan, Gimenez ‘nuovo acquisto’ per il finale di stagione: Allegri ha studiato un piano preciso per rilanciare il messicano. Il gesto dell’allenatore

Milan, Massimiliano Allegri ha studiato un preciso piano di rilancio di Santiago Gimenez per questo finale di stagione

Il ritorno di Santiago Gimenez rappresenta senza ombra di dubbio la notizia più attesa in casa rossonera per affrontare al meglio questo delicatissimo finale di stagione. Dopo un lungo e faticoso calvario, iniziato alla fine di ottobre a causa di un persistente e fastidioso problema alla caviglia, il centravanti messicano è finalmente tornato ad assaggiare il campo nel recente match di campionato giocato contro il Torino. Nonostante si sia trattato di un breve scampolo di partita, la sua grinta e la sua determinazione hanno subito colpito positivamente il tecnico Massimiliano Allegri, fermamente convinto che l’apporto in area di rigore dell’ex Feyenoord sarà decisivo per raggiungere gli obiettivi del club.

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Il programma di recupero per l’attaccante messicano

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore livornese ha studiato un programma specifico e dettagliato per reinserire il giocatore in modo graduale ma efficace nelle rotazioni della squadra. La priorità assoluta dello staff è far ritrovare al calciatore il ritmo gara e la necessaria confidenza con il gol. Questi sono infatti elementi fondamentali per affrontare con la giusta energia lo sprint conclusivo che deciderà le sorti del Diavolo, impegnato su più fronti nelle sfide determinanti di campionato e coppe.

Il test decisivo: in campo con il Milan Futuro

Per testare concretamente i progressi atletici del calciatore e mettergli minuti preziosi nelle gambe, Massimiliano Allegri ha organizzato per la giornata di oggi un allenamento congiunto con il Milan Futuro. Si tratta di una vera e propria partitella in famiglia dal significato profondo e strategico: dopo quasi cinque mesi di inattività forzata, Santiago Gimenez ha bisogno di ritrovare le giuste sensazioni agonistiche all’interno di un contesto protetto ma al tempo stesso probante.

Questo test servirà allo staff tecnico rossonero per valutare attentamente la tenuta della caviglia infortunata e la brillantezza nei movimenti, passi necessari verso il rientro al 100% della condizione fisica. Il bomber messicano freme dalla voglia di tornare a esultare e il club punta tutto sulla sua voglia di rivalsa per vivere un finale di stagione da protagonista assoluto.