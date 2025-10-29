Gimenez Milan, ancora un flop per il messicano contro l’Atalanta. Allegri pensa ad una rivoluzione in attacco: possibile una coppia inedita

Gimenez Milan: la crisi del bomber messicano preoccupa il club rossonero. L’attaccante continua a faticare molto con i meneghini

La situazione di Santiago Gimenez è diventata un vero caso in casa Milan. Quella che inizialmente sembrava una semplice flessione realizzativa si è ormai trasformata in una crisi profonda che sta spingendo lo staff tecnico a rivedere le proprie scelte. Come riportato da Gazzetta.it, l’attaccante messicano non segna in campionato da oltre 10 ore di gioco, un dato che pesa come un macigno sul suo rendimento e sulle gerarchie offensive della squadra.

L’ultima prestazione del centravanti contro l’Atalanta è stata deludente e ha segnato, di fatto, la fine della sua titolarità nelle scelte di Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, pur difendendolo pubblicamente, avrebbe deciso di concedergli un turno di riposo nella prossima sfida contro la Roma, puntando su soluzioni diverse per dare maggiore incisività all’attacco.

Nuove gerarchie e possibili cambi tattici

In vista del match contro i giallorossi, il Milan potrebbe presentarsi con un reparto offensivo rinnovato. L’ingresso di Ruben Loftus-Cheek contro l’Atalanta ha convinto tutti per energia e qualità: l’inglese è ora una seria candidatura per una maglia da titolare. Non è escluso che Allegri possa schierarlo accanto a Rafael Leão, con Christopher Nkunku pronto a entrare nella ripresa per sfruttare la sua velocità contro una difesa stanca.

Intanto, il “caso Gimenez Milan” continua a far discutere. L’attaccante non solo non trova la via del gol, ma appare spesso isolato dal gioco, con movimenti poco sincronizzati e una partecipazione ridotta alla manovra collettiva. Le statistiche parlano chiaro: pochi tiri in porta, pochi duelli vinti e una fiducia in netto calo.

Il futuro di Gimenez e le strategie del Milan

Nonostante le parole concilianti di Allegri, che invita alla calma, la dirigenza rossonera segue la situazione con crescente attenzione. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, sta già valutando eventuali opportunità sul mercato invernale nel caso la crisi del messicano dovesse proseguire.

Il progetto Gimenez Milan, nato con grandi aspettative, rischia dunque di trasformarsi in una delusione se il giocatore non riuscirà a invertire la rotta nelle prossime settimane. Per il Milan, che punta a restare in zona Champions, è fondamentale ritrovare un centravanti affidabile. Tocca ora a Santiago Gimenez reagire e dimostrare di meritare la fiducia del club e dei tifosi rossoneri. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano