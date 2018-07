Gustavo Gomez avrebbe già sostenuto e passato le visite mediche con il Boca Juniors. Al Milan andranno 6 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita

Gustavo Gomez è praticamente un nuovo giocatore del Boca Juniors. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Milan e il club argentino hanno finalmente raggiunto un accordo dopo mesi di negoziazioni. Il difensore paraguaiano si trasferirà alla Bombonera per 6 milioni di euro più il 20% su una futura rivendita. Gomez avrebbe già sostenuto le visite mediche con il Boca e i medici non avrebbero riscontrato alcun tipo di problema. Il difensore è arrivato al Milan dal Lanus nel 2016 per 8,5 milioni di euro ma nelle sua esperienza in rossonero ha raccolto appena 20 presenze. Nella scorsa stagione Gomez è poi sceso in campo solo in una occasione in Serie A e ha giocato appena 15 minuti in Europa League.