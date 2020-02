Milan, Gullit: «Ibra è fantastico, ma ha comunque 38 anni…»

Ruud Gullit mette le cose in chiaro in casa Milan: ecco le parole dell’ex rossonero sulla squadra e sull’arrivo di Ibrahimovic

«Il club ha speso tanti milioni per dei giocatori che non hanno reso come ci si aspettava. Ibrahimovic? E’ un giocatore fantastico, ma ha trentotto anni e non può avere la responsabilità di cambiare la squadra. Lotta Scudetto incerta? Secondo me più che essere migliorate le altre, è la Juventus ad aver rallentato».