Milan, Ibrahimovic chiede rinforzi e un progetto forte per restare

In questi giorni di stop Ibrahimovic starebbe ragionando sul suo futuro: lo svedese vuole rinforzi e un progetto forte per restare al Milan

La domanda che circola con maggiore frequenza negli ambienti milanisti è la stessa: cosa farà Zlatan Ibrahimovic la prossima stagione? Lo svedese, volato a Stoccolma per stare con la famiglia, cercherà di sfruttare questi giorni per riflettere e riprogrammarsi.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’addio di Boban lo ha turbato, così come lo inquietano i dubbi sul futuro di Maldini e Pioli, col quale ha instaurato un rapporto molto schietto e produttivo. Ibra resterebbe volentieri a fare da tutor a un gruppo giovane, ma la fuga dei suoi punti fermi lo lasciano perplesso. Non solo, lo svedese vorrebbe per il prossimo anno anche una squadra forte e con tanti rinforzi. Cose che al momento Gazidis non sembra disposto a concedere.