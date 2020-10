Milan, Ibrahimovic positivo anche all’ultimo tampone

Zlatan Ibrahimovic è risultato anche all’ultimo tampone effettuato

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ieri è risultato ancora positivo al tampone. Il centravanti svedese, attualmente in isolamento domiciliare, è asintomatico e resta in attesa della fatidica doppia negatività per poter tornare ad allenarsi insieme ai compagni a Milanello.

Il tampone effettuato ieri da Ibra non esclude in alcuna maniera la possibilità che lo svedese possa risultare negativo nei prossimi giorni, al secondo test consecutivo senza tracce di Covid-19 tornerà a disposizione di Stefano Pioli. C’è fiducia in vista del derby in programma il prossimo 17 ottobre.