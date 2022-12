Milan, Ibrahimovic: «Sono un animale, non esiste un fisico così, io Ibra ce l’ho»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della ripresa del campionato

PAROLE – «Non è quanto lavori, non c’è un orario… Mi alleno finché non mi sento bene e soddisfatto. Qualche ora al giorno e mi sento bene e vivo quando lavoro. So che quando si lavora bene e tanto ti torna sempre. Ma non solo nell’allenamento, in tutto. Sono un animale, non esiste un fisico così, solo Ibra ce l’ha. Sono forte di fuori quando mi guardi, ma sono ancora più forte dentro di me».