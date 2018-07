Il Milan sogna il colpo Benzema. Gattuso avrebbe già ottenuto dal giocatore il parere positivo a vestire il rossonero

Ora che il Milan ha ottenuto una risposta positiva da parte del TAS in merito alla possibilità di partecipare alla prossima Europa League si può ricominciare a parlare di mercato. I rossoneri sono alla ricerca di un grande colpo in attacco vista la probabile partenza di Nikola Kalinic e di Carlos Bacca. In questi giorni si è molto parlato di un possibile trasferimento a Milano di Gonzalo Higuain ma le attenzioni del club di via Aldo Rossi sarebbero rivolte in realtà ad un altro ex Real Madrid.

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Milan sta lavorando per ottenere il cartellino di Karim Benzema. Questo lunedì l’intermediario Ludovic Fattizzo avrebbe incontrato a Milanello il ds Massimiliano Mirabelli e l’allenatore Gennaro Gattuso. Quest’ultimo avrebbe parlato direttamente con il giocatore, che avrebbe dato il suo assenso a vestire il rossonero ben prima della notizia del ricorso vinto al TAS. L’attaccante francese, che ha risposto per le rime alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, ha un ottimo rapporto con il presidente dei Blancos Florentino Perez e potrebbe facilmente ottenere il via libera per lasciare la capitale spagnola.