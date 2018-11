Al 78′ il Milan passa in vantaggio grazie a un tiro dalla distanza, ma la deviazione di Wallace è decisiva

Il Milan, nonostante le assenza, è passato in vantaggio contro la Lazio, grazie a una splendida azione che ha portato al tiro Kessie. Il tiro dell’ivoriano non sembra irresistibile, infatti, senza la deviazione decisiva di Wallace, probabilmente non sarebbe entrato. Al momento la Lega Calcio assegna il gol al giocatore del Milan, ma non sono esclusi cambiamenti che, in questo caso, penalizzerebbero Wallace, autore di un autogol.