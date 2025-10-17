Milan, disastro Nazionali: stop lungo per Rabiot. E per Pulisic si teme… Ultime sulle condizioni degli infortunati in casa rossonero

Una sosta per le Nazionali a dir poco “disastrosa”. È questa la definizione che il Corriere dello Sport oggi in edicola ha dato al periodo appena trascorso in casa Milan. I rossoneri, che si preparano alla ripresa del campionato (domenica a ‘San Siro’ arriva la Fiorentina), continuano a perdere pezzi da novanta.

Milan, infortunio al polpaccio per Rabiot: fuori un mese?

L’ultimo infortunio certificato riguarda Adrien Rabiot. Una vera e propria tegola per il centrocampista francese e per l’allenatore Massimiliano Allegri, che contava sul suo fedelissimo per riprendere il discorso con la vittoria interrotto il 28 settembre scorso contro il Napoli.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Rabiot hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Tra una decina di giorni il giocatore verrà rivalutato, ma lo staff medico teme almeno un mese di stop. La sensazione, riportata dal CorSport, è che Rabiot tornerà in campo soltanto dopo la prossima sosta per le Nazionali di novembre.

Il problema al polpaccio era stato accusato da Rabiot prima della partita tra Islanda e Francia. Nonostante ciò, il Commissario Tecnico dei ‘Bleus’, Didier Deschamps, lo aveva comunque portato in panchina. Una gestione che, secondo il quotidiano romano, ha infastidito il Milan.

Ansia anche per Pulisic

Ma i guai non finiscono qui. Il club rossonero è irritato anche per la gestione di Christian Pulisic, schierato titolare dagli U.S.A. in un’amichevole sebbene non fosse al meglio della condizione. L’americano si è infatti infortunato al bicipite femorale.

Pulisic svolgerà oggi gli esami medici, essendo rientrato soltanto nella notte dagli U.S.A. a causa di un ritardo su alcuni voli dal Colorado verso l’Italia. Secondo Tuttosport, oggi in edicola, a Milanello e dintorni c’è ansia e preoccupazione per le condizioni dello statunitense. Il grosso timore è che anche lui, per il problema al bicipite femorale, debba fermarsi per tre-quattro settimane.

