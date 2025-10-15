Milan, ancora una tegola per Allegri: questo giocatore si è infortunato in Nazionale

Milan, ansia per Pulisic: infortunio con la Nazionale USA, Allegri spera in buone notizie. Le condizioni dell’americano sono da verificare

Notte amara per il Milan e per Massimiliano Allegri. Dall’amichevole disputata negli Stati Uniti tra la nazionale americana e l’Australia arrivano infatti brutte notizie: Christian Pulisic è stato costretto a lasciare il campo al 31’ del primo tempo per un problema muscolare al bicipite femorale. L’attaccante rossonero, partito titolare, ha chiesto il cambio dopo aver accusato un dolore improvviso e ha lasciato il terreno di gioco sulle proprie gambe, ma con un’espressione visibilmente frustrata, segno che la situazione potrebbe non essere di poco conto.

Il giocatore del Milan era già in dubbio alla vigilia per un fastidio alla caviglia che lo aveva limitato nelle ultime settimane. Nonostante ciò, il commissario tecnico statunitense Mauricio Pochettino aveva deciso di schierarlo dal primo minuto, confortato dalle buone risposte arrivate dagli ultimi allenamenti. Tuttavia, la partita di “Capitan America” è durata appena mezz’ora: Pulisic ha prima subito un duro intervento da parte di Jason Geria al 15’, riuscendo comunque a proseguire, ma un secondo contrasto, altrettanto deciso, lo ha costretto ad arrendersi. Dopo l’intervento dei medici della nazionale, l’americano ha dovuto abbandonare il campo, sostituito da Diego Luna.

Nel dopopartita, Pochettino ha fornito le prime dichiarazioni sull’accaduto, cercando di rassicurare i tifosi del Milan, ma senza nascondere la preoccupazione: «Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia per effettuare i controlli, stasera valuteremo meglio la situazione». Parole che lasciano intendere la necessità di ulteriori accertamenti una volta che il giocatore rientrerà a Milano, dove lo staff medico rossonero lo sottoporrà agli esami strumentali di rito.

In casa Milan, la speranza è che si tratti soltanto di un affaticamento e non di una lesione vera e propria. L’eventuale stop di Pulisic rappresenterebbe infatti un duro colpo per Allegri, già costretto a fare i conti con l’infortunio di Saelemaekers e con una rosa ridotta nelle alternative offensive. Domenica a San Siro è in programma la sfida contro la Fiorentina, ma al momento la presenza del numero 11 rossonero appare molto incerta.

Il Milan resta quindi con il fiato sospeso: le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero di uno dei giocatori più importanti dello scacchiere di Allegri, finora protagonista di un avvio di stagione molto positivo. LEGGI ANCHE >>> Milan, Pulisic preoccupa Allegri: come sta lo statunitense dopo il problema alla caviglia