Il Milan insiste per Zaniolo: nei prossimi giorni l’offerta rossonera

Il Milan sta spingendo per arrivare a Zaniolo della Roma in questo mercato estivo: nei prossimi giorni prevista l’offerta dei rossoneri

Il Milan continua ad insistere per arrivare a Zaniolo della Roma in questo mercato estivo: nei prossimi giorni prevista l’offerta dei rossoneri.

La valutazione dei giallorossi parte da 40 milioni. Affare difficile ma non impossibile per i rossoneri come riportato da Alfredo Pedullà.