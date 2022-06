Roma, Mou vuole Oliveira: i giallorossi trattano con il Porto

Mourinho vuole la conferma di Sergio Oliveira: la Roma sta trattando con il Porto per il rinnovo del prestito

Mourinho vuole a tutti i costi la conferma di Sergio Oliveira e la Roma sta trattando con il Porto per provare a trovare l’accordo.

Troppi i 13 milioni per il riscatto e i giallorossi non vogliono versare la cifra pattuita a gennaio, si lavora per il rinnovo del prestito. Riscatto che resta in bilico secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport.