Milan Inter, arbitrerà Daniele Doveri: per lui è il quinto derby. Ecco i suoi precedenti nella stracittadina

Milan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da lui

Tutto deciso per il derby di Milano: la direzione di gara sarà affidata a Daniele Doveri, 48 anni, della sezione di Roma 1. L’arbitro è alla sua 14ª partita stagionale tra Serie A e Serie B, con 47 cartellini gialli estratti e un solo rosso, mostrato a Nzola in Pisa‑Parma. Una designazione di grande esperienza per una sfida che può pesare sulla corsa scudetto.

Per Doveri si tratta del quarto derby milanese in carriera. Ha già arbitrato Milan‑Inter 0-3 e Milan‑Inter 1-1 nel 2021, oltre a Inter‑Milan 0-3 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno. Il suo primo incrocio risale invece al 2019, con il 2-0 nerazzurro. In totale ha diretto l’Inter 39 volte, con un bilancio di 16 vittorie e 10 pareggi, mentre il Milan lo ha incrociato 34 volte, ottenendo 19 successi e sei sconfitte.

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 28ª giornata. Ecco la scelta per Milan Inter

I numeri confermano un arbitro abituato a gestire partite di alto livello e ad alto tasso emotivo, un profilo ritenuto idoneo per una sfida che richiede equilibrio, personalità e continuità di giudizio. Un derby che, come sempre, sarà osservato speciale anche dal punto di vista arbitrale.