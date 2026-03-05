Connect with us
Milan Inter, arbitrerà Daniele Doveri: per lui è il quinto derby. Ecco i suoi precedenti nella stracittadina

27 minuti ago

Milan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da lui

Tutto deciso per il derby di Milano: la direzione di gara sarà affidata a Daniele Doveri, 48 anni, della sezione di Roma 1. L’arbitro è alla sua 14ª partita stagionale tra Serie A e Serie B, con 47 cartellini gialli estratti e un solo rosso, mostrato a Nzola in Pisa‑Parma. Una designazione di grande esperienza per una sfida che può pesare sulla corsa scudetto.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Per Doveri si tratta del quarto derby milanese in carriera. Ha già arbitrato Milan‑Inter 0-3 e Milan‑Inter 1-1 nel 2021, oltre a Inter‑Milan 0-3 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso anno. Il suo primo incrocio risale invece al 2019, con il 2-0 nerazzurro. In totale ha diretto l’Inter 39 volte, con un bilancio di 16 vittorie e 10 pareggi, mentre il Milan lo ha incrociato 34 volte, ottenendo 19 successi e sei sconfitte.

Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 28ª giornata. Ecco la scelta per Milan Inter

I numeri confermano un arbitro abituato a gestire partite di alto livello e ad alto tasso emotivo, un profilo ritenuto idoneo per una sfida che richiede equilibrio, personalità e continuità di giudizio. Un derby che, come sempre, sarà osservato speciale anche dal punto di vista arbitrale.

