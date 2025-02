Milan Inter, Casarin contro Chiffi: «Divento matto quando vedo una cosa del genere; così non è giusto»

Milan Inter, le parole di Paolo Casarin contro Daniele Chiffi nel derby della Madonnina: «Quando vedo una cosa così divento matto»

Paolo Casarin, ospite di Radio Sport, ha commentato l’arbitraggio di Chiffi nel Derby di Milano di ieri sera, criticando la direzione del fischietto della sezione di Padova in Milan Inter. Di seguito le sue parole.

«Nel derby di ieri sono stati fischiati nel primo tempo solo 7 falli. Io divento matto a sentire numeri di questo genere. Perché significa che l’arbitro sta rinunciando a dirigere le partite. Non si fischiano più falli che ci sono, 7 in un tempo è un numero impossibile. Forse lo si fa per non disturbare, come si dice, il telespettatore che vuole un gioco senza interruzioni. Ma comportarsi così non è giusto».