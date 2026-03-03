Milan Inter, un derby che vale una stagione: svelato il piano gara di Allegri! Da De Winter alla fantasia di Nkunku, tutte le idee per battere i nerazzurri

Il Milan si prepara alla sfida cruciale contro l’Inter nel derby di domenica, con Massimiliano Allegri che sta già lavorando su alcune varianti tattiche per cercare di sovvertire il pronostico e centrare la vittoria. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Allegri ha in mente alcune novità, soprattutto in difesa e a centrocampo, per mettere sotto pressione i nerazzurri e ottenere un risultato positivo.

Allegri ha deciso di riproporre Koni De Winter, che nelle ultime partite ha dimostrato grande leadership e fisicità, caratteristiche fondamentali per arginare l’attacco potente dell’Inter, specialmente sui calci piazzati. Il difensore belga, che ha impressionato con la sua presenza fisica (191 cm), è visto come un’arma contro l’abilità aerea dei rivali, capace di dare stabilità alla linea difensiva, insieme ai compagni Pavlovic (1,94 m) e Tomori (1,85 m).

A centrocampo, il tecnico toscano farà affidamento su un giocatore dal fisico imponente come Youssouf Fofana, per proteggere la difesa e interrompere le manovre avversarie. La concorrenza è agguerrita, ma Fofana, nonostante le critiche per la sua qualità, è stato fondamentale nelle ultime due partite casalinghe, dove il Milan ha raccolto un solo punto.

In attacco, Allegri potrebbe lanciare Christopher Nkunku, reduce da un periodo di panchina ma pronto a dare il suo contributo offensivo. Pulisic, attualmente in difficoltà fisiche, potrebbe perdere il posto da titolare, con il tecnico che sembra volersi affidare maggiormente a Leao e Nkunku per la fase offensiva. Leao, con 9 gol stagionali, sta attraversando una stagione positiva, ma l’incertezza su Pulisic resta un tema centrale, dato che l’ex Chelsea non segna da diverse settimane.

Il derby di domenica rappresenta un’opportunità importante per Allegri e il Milan di consolidare il loro rendimento e di fare un passo decisivo in campionato. Con la squadra che cerca una stabilità tattica e fisica, il tecnico ha già scelto la strada da percorrere per affrontare i nerazzurri e cercare di trionfare in un match che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione rossonera.