Le parole di Gennaro Gattuso dopo Milan-Juventus: l’allenatore rossonero analizza la sconfitta della sua squadra

La Juventus sbanca San Siro battendo il Milan per 2-0 nel 12° turno di Serie A. I rossoneri si fermano dopo tre vittorie di fila in campionato e perdono momentaneamente il quarto posto. L’allenatore Gennaro Gattuso, intervenuto dopo la gara, ha analizzato così la sconfitta della sua squadra: «Espulsione Benatia sul rigore? Non vogliamo fare polemiche, andiamo avanti senza attaccarci a queste cose. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sul secondo gol siamo stati ingenui, si è visto una differenza fisica con loro, abbiamo sofferto la loro velocità e fisicità» le parole a Sky Sport.

Gattuso ha poi proseguito: «Il rigore calciato da Higuain? Se la sentiva di tirarlo, non facciamo polemiche, ci sta di sbagliare. Adesso è facile parlare di lui. Spero che si scusi per l’atteggiamento che ha avuto in occasione dell’espulsione, deve cercare di sbroccare meno possibile e concentrarsi sul campoPenso che la Juventus non sia solo la più forte d’Italia, credo che in sieme a Manchester City e Barcellona sia tra le più forti d’Europa. Stasera non ho mai avuto la sensazione di poter far male alla Juventus, ma la mia squadra mi è piaciuta. Gli infortunati? Calhanoglu non stava ancora bene, sta stringendo i denti. Contro questa Juve si perdono tante energie. Dopo la sosta spero di recuperare almeno Calabria. Vedremo».