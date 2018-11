Milan-Juventus: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Juventus, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 12ª giornata di Serie A si chiude con il botto. A San Siro infatti va in scena il posticipo tra Milan e Juventus. Entrambe le squadre avranno ancora nelle gambe le fatiche delle due gare di coppa. Tuttavia i ragazzi di Gattuso sono a 3 vittorie consecutive in campionato e continuano l’inseguimento al quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio. Fare punti però non sarà facile però, perché di fronte ci sarà una Juve desiderosa di riscatto dopo la sconfitta subita contro il Manchester United.

Milan-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 20.30

Milan-Juventus: formazioni ufficiali

Gattuso ha gli uomini contati e schiera dunque un 4-4-2 dove trovano posto i migliori a disposizione. Donnarumma tra i pali, Abate e Rodríguez sulle fasce, con Romagnoli e Zapata in mezzo. A centrocampo solita coppia Bakayoko-Kessiè nel mezzo, con Suso e Calhanoglu esterni. In attacco torna Gonzalo Higuain, affiancato da Samu Castillejo. Allegri invece ritrova due pedine importanti come Cancelo e Matuidi, che tornano subito titolari nel 4-3-3 del tecnico toscano. In difesa turno di riposo a Bonucci, uno dei grandi ex della sfida, e spazio a Benatia. Ci sarà ovviamente Ronaldo nel tridente, completato da Mandzukic e Dybala.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Higuain, Castillejo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Milan-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Nel Milan Gattuso è alle prese con i tanti infortuni. Mancheranno sicuramente Caldara, Biglia e Musacchio, mentre non sono al meglio Calabria, Bonaventura e Cutrone. Dunque dovremmo vedere un 4-4-2 con Gianluigi Donnarumma in porta, Abate, Zapata, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Suso, Bakayoko, Kessie e Calhanoglu. In attacco, si scalda la coppia formata da Higuain e Castillejo. Allegri dall’altra parte recupera Cancelo e Matuidi, mentre deve valutare le condizioni di Bernardeschi e Douglas Costa. Bianconeri previsti in campo col 4-3-3, col possibile impiego di Benatia in luogo di Bonucci dal 1′. In attacco, è pronto il tridente con Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu; Higuain, Castillejo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Milan-Juventus: i precedenti del match

Il Milan ha nella Juventus la propria bestia nera. Negli ultimi cinque scontri contro i bianconeri sono arrivate ben cinque sconfitte, l’ultima delle quali il sonoro 4-0 rifilato dalla banda di Allegri in finale di Coppa Italia il 9 maggio scorso.

Milan-Juventus: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni l’arbitro di questo delicato Milan–Juventus, posticipo della 12a giornata di Serie A. Il 44enne fischietto di Bergamo è un direttore di gara dalla grande esperienza, quasi 15 anni di attività, e sarà sicuramente all’altezza di un compito così difficile. Ad aiutarlo ci saranno gli assistenti Preti e Vivenzi e il quarto uomo Valeri.

Milan-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Milan-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.