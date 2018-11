Sacchi su Milan-Juventus: «Può succedere di tutto»

Domani si gioca Milan-Juventus, arriva l’analisi sul big match di San Siro dell’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi

E’ tutto pronto per Milan-Juventus, big match in programma domani allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri dovranno fare i conti con diversi infortuni, mentre i bianconeri cercano riscatto dopo la sconfitta di mercoledì contro il Manchester United. Sulla gara è intervenuto Arrigo Sacchi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Ecco le parole dell’ex ct: «Il Milan ha tanti infortunati, e questo aiuta la Juve, che comunque partiva già un po’ avanti. Per vincere domani serviranno organizzazione, grande fisicità, velocità nella distribuzione del pallone e aggressività. Poi il calcio è come la vita: non sai mai che cosa ti può succedere».