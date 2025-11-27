Lazio News
Milan Lazio, niente conferenza per Sarri: ecco cosa succederà sabato
Milan Lazio: niente conferenza stampa per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri! Succederà questo…
Maurizio Sarri non sarà presente alla tradizionale conferenza stampa pre-partita in vista di Milan-Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20.45 a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A.
Il tecnico biancoceleste ha scelto invece di rilasciare un’intervista che verrà pubblicata venerdì 28 novembre alle 12.30 sui canali ufficiali della Lega Serie A e sarà disponibile anche su Dazn nella mattinata di sabato.
Un modo diverso per presentare un match cruciale, con la Lazio pronta a confermare la propria crescita e a sfidare i rossoneri in uno scontro diretto di grande prestigio.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Lazio, adesso è ufficiale! Dele-Bashiru sostituisce Hysaj in lista Serie A
Strakosha ricorda: «Gli anni in quella Lazio sono stati i più belli della mia carriera. Inzaghi? Ti toglie la pressione di dosso. All’AEK sono tornato felice»