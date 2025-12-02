Milan Lazio, Rocchi ammette gli errori! La situazione

Moviola Milan Lazio: Rocchi interviene a Open VAR e chiarisce il contatto in area rossonera, sottolineando una gestione affrettata dell’azione

La moviola di Milan Lazio continua a far discutere e, come spesso accade quando si parla di decisioni arbitrali delicate, l’attenzione resta altissima anche nei giorni successivi alla partita. In vista della puntata completa di Open VAR, DAZN ha anticipato sui social un segmento fondamentale dell’intervento di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, che ha analizzato il momento più controverso della sfida: il contatto nell’area del Milan che aveva acceso le proteste della panchina della Lazio.

Al centro della moviola di Milan Lazio c’è la scelta dell’arbitro Collu di interrompere il gioco fischiando un fallo in favore della difesa rossonera, decisione che ha impedito qualsiasi valutazione immediata da parte del VAR. Rocchi ha voluto chiarire la propria posizione, riconoscendo apertamente che la gestione dell’episodio non è stata all’altezza della situazione.

Le parole del designatore – «Meritava un check di 15 secondi! Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo». Con questa dichiarazione, destinata a diventare centrale nel dibattito sulla moviola di Milan Lazio, Rocchi evidenzia due errori distinti.

Il primo riguarda il metodo: né l’arbitro né la sala VAR si sono presi il tempo necessario per analizzare il contatto con la calma necessaria. Bastava – secondo Rocchi – un breve controllo di 15 secondi per evitare un giudizio affrettato. Il secondo errore è tecnico: il presunto fallo in attacco segnalato ai danni del Milan non trova alcun riscontro nelle immagini. Il contatto tra Pavlovic e Marusic, pur non configurando un rigore per la Lazio, non rappresentava un’irregolarità offensiva. Di conseguenza, la ripresa corretta del gioco avrebbe dovuto essere un calcio d’angolo per i biancocelesti.

Il Milan, dal canto suo, può considerarsi sollevato per la conferma che il contatto non fosse da penalty, ma la moviola di Milan Lazio certifica comunque una gestione non impeccabile. L’errore ha spezzato la continuità della gara e negato alla Lazio un corner legittimo, alimentando un dibattito destinato a restare acceso fino all’uscita della versione integrale di Open VAR.

