Milan Lazio, Suso e Musacchio non convocati. Ecco i rispettivi problemi

Milan lazio, Suso e Musacchio guarderanno la partita dalla tv. Ecco i problemi fisici che costringono i due alla non convocazione

Stefano Pioli sarà costretto a rinunciare a Suso e Musacchio per la partita di stasera tra Milan e Lazio. Entrambi i giocatori hanno accusato dei problemi fisici e per tale ragione non saranno agibili per la sfida.

Lo spagnolo, già fermo da ieri, ha rimediato risentimento all’ileopsoas di sinistra, mentre il difensore centrale soffre per problema al muscolo adduttore breve della gamba destra.