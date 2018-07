Dmitry Rybolovlev al Milan: il presidente del Monaco, si sarebbe fatto avanti per acquistare il club rossonero. Ecco il patrimonio

Il presidente Milan Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di euro prestati da Elliott alla scadenza prevista del 6 luglio. La proprietà cinese potrebbe saldare il debito domani ma il fondo americano avrebbe comunque il diritto di prendere le redini del club per poi rimetterlo sul mercato. Al momento Rocco Commisso è il principale interlocutore di Elliott come ha nuovamente confermato lui stesso in giornata. Nell’ombra si starebbe però muovendo un nuovo e importante imprenditore deciso ad acquistare il Milan. Secondo il giornalista Luca Serafini si tratta di Dmitry Rybolovlev, presidente del Monaco e già accostato ai rossoneri in passato. Il miliardario russo potrebbe però avere qualche problema se riuscisse a battere la concorrenza e diventare il numero uno del club di via Aldo Rossi. La UEFA infatti non consente di avere due squadre dello stesso proprietario che partecipano alle competizioni europee. Questa possibilità al momento è comunque esclusa in quanto il Milan non potrà giocare in Europa League nella prossima stagione avendo violato il Fair Play finanziario. La situazione potrebbe cambiare solo se il TAS ribalterà la sentenza dei vertici di Nyon.

IL PATRIMONIO DI RYBOLOVLEV – Il magnate russo Rybolovlev, attuale proprietario del Monaco, vanta un patrimonio personale stimato in 9,1 miliardi di euro, sta osservando con grande interesse la situazione legata al club rossonero, tanto che starebbe pensando di lasciare club del Principato per lanciarsi in questa nuova avventura. In passato avrebbe acquistato un Modigliani a 118 milioni di dollari. Ma ad una festa incontrò il venditore, scoprendo di aver pagato 22 milioni in più e per questo motivo denunciò subito l’intermediario Yves Bouvier. Nell’estate ha invece incassato circa 350 milioni di euro di plusvalenze con le cessioni di Mbappé e Germain (Psg), Bakayoko (Chelsea), Mendy e Bernardo Silva (Manchester City) e Allan Saint-Maximin (Nizza): gruzzoletto niente male, a dimostrazione del fatto che il Monaco abbia puntato su elementi giovani e di spessore. Diventati ben presto dei crack a livello internazionale.